Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı 2’inci oturumu dün gerçekleşti. Toplantıda ASKİ Genel Kurulu, daha açılış dakikalarında başlayan sert tartışmalarla krize döndü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre CHP’li Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu arasında başlayan söz düellosu, Didim Belediye Başkanı Hatice Gencay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de dahil olmasıyla büyüdü.

'BİR DAHAKİ SEÇİMLER GÖRECEĞİZ'

Tartışma sırasında Başkan Çerçioğlu’nun, “Sana mı soracağım? Sayemde bugün belediye başkanısın, inkâr edebilecek bir Allah’ın kulu yoktur. Ben kendi emeğimle belediye başkanıyım. Bir dahaki seçimlerde göreceğiz” sözleri salonda gerilimi artırdı.

Çerçioğlu’nun Tetik’e yönelik “Sen aday bile olamıyordun, benim sayemde oldun” çıkışı ise tansiyonu iyice yükseltti.

Gergin atmosfer devam ederken, AKP Grup Sözcüsü Nuri Güler’in ASKİ’nin çalışmalarına yönelik eleştirileri ikinci tartışma dalgasını doğurdu. Güler’in “Hizmetlere mani olmayın” sözleri üzerine CHP sıralarından itirazlar yükseldi ve kısa süreli bir gerginlik daha yaşandı.

Ayrıca toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılına ilişkin Analitik Bütçesi görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıkları ve birimlerine ayrılacak ödeneklerin görüşüldüğü toplantı, çıkan ‘sıralama ve usül’ tartışması sebebiyle tamamlanamadı.

Mecliste çıkan ‘sıralama ve usül’ tartışmalarının bitmemesi ve tansiyonun düşmemesi sebebiyle Başkan Çerçioğlu, oturuma son vererek, meclisi 27 Kasım Perşembe gününe erteledi.

'TEK SORUN ÇERÇİOĞLU'

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, meclis toplantısından sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun meclisi kanunlara aykırı bir şekilde yönettiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, "Biz tüm toplantılarda seviyemizi korumamıza rağmen, Aydın halkı ve seçilmiş belediye başkanlarımıza hakaret eden, hukuku eğip bükmeye çalışan, hakaretin de boyutunu ve dozunu giderek artıran bir büyükşehir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Biz şu an anlıyoruz ki Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir tek sorun var. O da Özlem Çerçioğlu. Kanuna uymak istemiyor. CHP grubunu yok sayan bir tavır sergiliyor. Böyle meclis yönetilemez. Meclis kimsenin babasının çiftliği değil" ifadelerini kullandı.

ASKİ Genel Kurulu’nda yaşananlara da değinen CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, "Bakın ASKİ Genel Müdürü gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Elimizde belgeler var. AKP’li meclis üyeleri, su indirimiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na evrakların verildiğine dair şerh koymuşlar. Ama gelin görün ki ayın 19’unda da yine AKP’li meclis üyeleri ASKİ’ye Plan ve Bütçe Komisyonu’na evraklar gönderilmedi diye dilekçe vermişler. Yani şerhin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Yani ben gerçekten doğruları, gerçekleri, belgeleri böyle eğip büken bir organizasyonla karşılaştığım için çok şaşkınım" diye konuştu.