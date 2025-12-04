Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için toplantı takvimi belli oldu. 2026 asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihinin belirlenmesiyle süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026'da geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

BANKALAR BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Görüşmeler için son viraja girilirken, zam oranına ilişkin tahminlerde gelmeye başladı.

Yüzde 16: 2026 için Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini ve Merkez Bankası'nın ara hedefi olan yüzde 16'nın zam olarak uygulanması durumunda asgari ücretin 25 bin 641 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 20: Asgari ücrete yüzde 20 zam durumunda net asgari ücret 26 bin 522 TL'ye yükselecek.

Geçen yıl asgari ücreti doğru tahmin eden bankaların bu yılki yeni asgari ücret rakamı için tahminleri de gündem oldu. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley ve uluslararası yatırım bankası tahminini açıkladı. Buna göre; yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.

JPMorgan ve HSBC de zammın yüzde 20 olabileceği öngörüsünde bulundu.

Yüzde 25: Asgari ücrete yüzde 25 zam durumunda net asgari ücret 27 bin 630 TL'ye yükselecek.

Yüzde 30: Asgari ücrete yüzde 30 zam durumunda net asgari ücret 28 bin 735 TL'ye yükselecek. Bu yıl için asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1974 yılındaki toplantısında, bölgesel düzeyde asgari ücret tespitine son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi.

Böylece asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmeye başlandı.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği bu yapı, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında bir dizi toplantılar yapmasının ardından en geç 31 Aralık 2025'e kadar yeni asgari ücretin açıklanması gerekiyor. Açıklanan ücret 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak.