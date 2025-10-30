Basın toplantısında söz alan Alman gazeteci, Erdoğan’a şu soruyu yöneltti:

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma isteğinden bahsettiniz. Türkiye AB’den ne talep ediyor ve ne sunuyor? Savunma alanında iş birliği mi yoksa geri kabul anlaşmaları mı söz konusu? Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tutuklanması gibi örnekler de var. Türkiye’nin Orta Doğu’daki rolüne ilişkin beklentiniz nedir?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

“Bu yaklaşımlar konusunda biz gayet huzurluyuz. Kopenhag kriterleri bizim için olumsuz bir çerçeve değil. Bizim Ankara kriterlerimiz var ve Avrupa’ya bu kriterlerle açılırız. Türkiye ne sıradan bir Avrupa ülkesidir ne de Asya ülkesi. Her alanda süreci en iyi şekilde yürüten bir demokrasidir.

İBB ile ilgili sorunuza gelince; kim hangi makamda olursa olsun, bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamaz. Eğer alırsa, yargı gerekeni yapmakla yükümlüdür. Yapılmazsa yolsuzluk, hırsızlık ve her türlü yanlışın önü açılır. İstanbul’daki süreç de bu şekilde ilerlemiştir ve şu anda da yargı süreci devam etmektedir.”

“Hakemler Olayı” Açıklaması

Erdoğan, konuşmasının devamında futbol gündemine de değinerek şunları söyledi:

“Son dönemde hakemler meselesi gündeme geldi. Devlet, futbol sahalarında yaşanan olaylara kayıtsız kalamaz. Gereken yapılmıştır ve vatandaşlarımız tribünlerdeki bu gelişmeleri görünce memnuniyet duymaktadır.”

Merz: Türkiye Kopenhag Kriterlerini Yerine Getirmiyor

Basın toplantısında söz alan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye’nin AB sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Avrupa Birliği’ne giden yol, Kopenhag kriterlerine uymaktan geçiyor. Türkiye’de alınan bazı kararlar bu koşulları tam olarak yerine getirmiyor. Hukuk devleti ve demokrasi konusundaki anlayışımız farklı. Ancak diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye’nin bölgesel rolü bizim için önemli. Bu süreçte Avrupa Komisyonu’nun raporları da belirleyici olacak.”

Gazze Gerginliği: “Şansölye’ye Katılamıyorum”

Basın toplantısında Gazze konusundaki bir soru üzerine iki lider arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Merz, “Almanya, İsrail Devleti’nin kuruluşundan bu yana yanında olmuştur. Ancak bu, her kararını desteklediğimiz anlamına gelmez. İsrail’in kendini savunma hakkı vardır. Hamas silah bıraksa savaş sona ererdi. Gazze’deki çocuklar Hamas’ın rehinesi durumundaydı.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise Merz’in sözlerine şu şekilde karşılık verdi:

“Sayın Şansölye’nin bu konudaki görüşlerine katılmam mümkün değil. Bugüne kadar 60 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlı yaşamını yitirdi. Hamas’ın elinde nükleer silah yok, bombaları yok. Ama İsrail’in elinde tüm bu silahlar var ve bunları kullanıyor. Almanya olarak bunları görmüyor musunuz? İsrail, Gazze’yi açlıkla, bombalarla, soykırımla terbiye etmeye çalışıyor ve bu zulüm hâlâ devam ediyor.”