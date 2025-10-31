Emre Sercan İke

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, 36’sı çocuk 78 kişinin öldüğü facianın davasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli savunma yaptığı sırada elektrikler kesildi. 5 dakika ara verilen duruşma jeneratör getirilerek devam etti.

AVUKAT DAMGA VURDU

Tutuklu sanıklardan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan’ın sözleri güne damga vurdu.

Sanık Özdemir’in avukatı, beraat talebinde bulunurken, diğer avukatı Serbülent Baykan ise şoke eden sözlerle konuşmasına başladı:

“Müvekkilim için beraat talebim ve tahliye talebim yoktur. Bu bir katliamdır. Bolu davasında kast, taksir vs. tartışılmaz. Bunlar bizim önümüze atılmış yemdir. ‘Kasten adam öldürmedir’ tartışmasız.”

Nedim Türkmen ve ailesini unutmadık

Kartalkaya’daki faciada yazarımız Nedim Türkmen ile eşi Ayşe Neva ile kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata da (22) hayatını kaybetmişti. Asla unutmayacağız...

‘MÜVEKKİLİM GERİZEKALI’

Baykan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum. İsterse beni dava edebilir. Ama bazı şeyler eksik, neden? Bu vahim olay, bu kadar can kaybını yüreğimde hissediyorum. Suçlu kimse Allah belasını versin.”

‘Otelde yediler, içtiler olumlu raporu verdiler’

Otelin denetimine ilişkin herkesin sorumluluğu birbirinin üzerine attığını belirten Avukat Baykan, “Bu oteli kim geldi denetledi, Turizm Bakanlığı. Kıymetli meslektaşlarım dedi ki ‘Bunlar geldi orada yedi, içti ve otele uygunluk raporu verdi’ dedi. Sadece 78 kıymetli can değil, orada emekçi 16 kişi de yanarak hayatını kaybetti” diyerek, tüm sorumluların yargılanmasını istedi.

Otel sahipleri ile ölenler aynı karede

‘Bize ölüm sattılar’

Grand Kartal Oteli’nin yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu’nun, çocuğunun okulundaki velilere Grand Kartal ve Gazelle Otel’de indirimli tatil organizasyonları düzenlediği ve oda satışları yaptığı ortaya çıktı. Üstteki fotoğrafta, Ceyda Hacıbekiroğlu, organizasyonlardan birinde Kartalkaya’da ölen Duygu ve Mert Doğan çifti ile aynı fotoğraf karesinde yer alıyor.

Faciada oğlu Mert, gelini ve torunlarını kaybeden Uğurtan Doğan ise şunları söyledi:

“Küçük torunum Mavi, İstanbul’da Ceyda hanımın çocuğu ile aynı okulda. Hepsi Ceyda hanımın organizasyonuyla buraya geldi. Ceyda Hacıbekiroğlu, okulda yaptığı pazarlamalarla insanları toplayıp daha sonra da onları ölüme terk edip sıvışıp gitmiştir” diyerek isyan etti.

‘Bu facia Soma gibi olmamalı’

“Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un dokunulmazlığı mı var?” diye soran Avukat Serbülent Baykan, mahkemeden şu talepte bulundu:

Avukat Baykan’ın sözleri tüm yaşananların özeti gibiydi

“Bu adam ETS Tur üzerinden oteli pazarlayan birisi. Otelde emekçiler de öldü. Bunlar kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler. Bu iş Soma’ya dönmeyecek. Soma’da çok çalıştık ama olmadı. Mahkemenin Bakan hakkında suç duyurusunda bulunmasını istiyorum. Soruşturma izni zorla verildi. Bakanlık görevlileri 4-5 yıl alacakken benim müvekkilim bin yıl alacak. Benim müvekkilim 5 bin yıl alsın ki Kültür ve Turizm Bakanı da 500 yıl hapis cezası alsın.”