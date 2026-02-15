Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Hatay’da depremzedeler için yaptığı binalar daha içine girmeden dökülmeye başladı. Sıvalar çatladı, demirler açığa çıktı. Derin toprak kaymaları yaşandı.

Deprem korkusu yaşayan halk binalar için ‘toplu mezar’ benzetmesi yapıyor. Kurayı kazanarak TOKİ’den ev sahibi olacağını düşünen depremzedelerin, evleri görünce sevinçleri kursağında kaldı. Evlerin toplu konut değil adeta toplu mezar görüntüsü verdiğini belirten depremzedeler, binalarda eksik inşaat malzemeleri kullanıldığını, rüşvet çarkının döndüğünü, denetimlerin yapılmadığını düşünüyor. Samandağ’da uzun bir bekleyişin ardından yapılan TOKİ inşaatları önemli ölçüde tamamlandı. Ortaya çıkan görüntüler ise halkta büyük tedirginliğe neden oldu.

ŞAŞKINKLIK YAŞADILAR

Hak sahipleri, evleri görmek için binaları ziyarete gitti ve gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Binaların olduğu alanda devasa toprak kaymaları, bina girişlerinde çökmeler, dairelerin içinde ise çatlakları vatandaşı büyük endişeye sevk etti. Bina tavanları ile zeminlerinde oluşan çökme ve kopmalar binaların sağlamlığına ilişkin tereddütleri arttırdı.

Malzemeler eksik denetim yetersiz

SÖZCÜ’ye konuşan vatandaşlar, deprem konutu olmasına rağmen binaların sağlam yapılmadığını, başta inşaat demiri olmak üzere inşaat malzemelerinin eksik kullanıldığını, bina denetimlerinin ise yapılmadığını iddia etti. Depremzedeler, inşaat halini gördükleri evlerde güvenle oturma cesaretini kaybettiklerini de vurguladı.