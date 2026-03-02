Gümüşhane’de 2020 yılında AKP’li Belediye Başkanı Ercan Çimen, ‘Gümsaş Yaşam Evleri’ adıyla 729 konut ve 112 iş yeri yapımı projesi sundu. 750 kişi projeye katılıp istenen miktarı verdi. Fakat aradan 6 yıl geçmesine rağmen ne konut ne ticari alanlar teslim edildi. Vatandaşlardan bazıları paralarını alarak projeden çıktı.

MECLİS'E DİLEKÇE

Kalan 400 mağdur ise adalet arayışını sürdürmek için Meclis’e gelip dilekçe verdi. Mağdurlar, ombudsmana (ara bulucu) şikayet başvurusu yaparken, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Mağdurlardan Cemil Ülker, 2020'de peşinatı ve taksitleri ödedikten sonra yüzde 70 enflasyon farkını da verdiğini belirtiği şikayet dilekçesinde şunları yazdı:

“Şahsıma ‘Borcu yoktur’ belgesi verildi. Ödemeleri yaptıktan sonra inşaat durdu. Neden durduğunu sorduk, toplanan paraların Gümüşhanespor’a, belediyenin borçlarına ve Bitcoin'e yatırıldığı ve zarar edildiği söylendi.”

2.4 MİLYON İSTENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gümüşhane’ye ziyaretinde durumu anlattıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Ülker, şöyle devam etti:

“Belediye 2024’te el değiştirdi. Yeni MHP’li başkan TOKİ ile anlaştı. Ben tüm borcumu ödememe rağmen 101 metrekare olan dairem 70 metrekareye düşürülüyor ve benden 2 milyon 400 bin TL ekstra para talep ediliyor. Sonrasında TOKİ’nin ihaleyi iptal ettiğini öğrendik. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz.”

Söz verildi tutan yok

Gümüşhaneliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan şehre geldiğinde otobüsün önünü çevirip yardım istediğini ancak söz verilmesine rağmen hiçbir gelişme yaşanmadığını belirtti.