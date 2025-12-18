Alanında Dünya’nın sayılı etkinliklerinden biri olan 15. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (FotoFest) başladı...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival, “Kırılma Zamanı” temasıyla iklim krizi, göç, savaş, cinsiyet eşitsizliği gibi çağın sancılarını görselleştiriyor…

15. FotoFest, 12 Ocak tarihine kadar 10 farklı mekanda devam edecek.

Toplumsal ve kişisel kırılmaların farklı coğrafyalardan yansımalarını gözler önüne sererken; aynı zamanda umut da aşılıyor… Küratörlüğünü Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan üstlendiği festival; uluslararası katılımla küresel bir perspektif sunarken; Türkiye’den kolektifleri, Bursa’nın gençlerini, engellilerini ve çocuklarını merkeze alarak yerel bir damar da açıyor…

Abir Abdullah

Engel tanımayan festival

Festivale 11 genç, 7 engelli ve 20 çocuk fotoğrafçı da katılıyor. Bursa’nın iki lisesindeki fotoğraf ve grafik bölümlerinden gençlerin ürettiği fotoğraflar sergide yer alıyor. Gönüllüler aracılığıyla çocuklara ve engellilere verilen fotoğraf eğitimleriyle ortaya çıkan çalışmalar da festivalde profesyonel olarak sergileniyor.

Issa Touma

Kadın öyküleri de var

15. FotoFest’in Türkiye ayağında da 15 fotoğraf sanatçısı yer alıyor. Sanatçılardan Rana Öztürk, Rıza Erdeğirmenci ve Yiğit Günel gündelik yaşamın sıradanlığına vurgu yaparak hikayelerini kamusal alanlar, insanlar ve nesneler üzerine inşa ederken; Cenk Erdoğan, Ayla Güvenç ve Ali Saltan, toplumun çeperlerinde yaşayan “ötekiler”e odaklanıyor.

Emin Altan Çernobil felaketine, Sinan Kılıç iklim meselesine, Burcu Ertunç kadın öykülerine, Serkan Çolak ve A. Nur Türk kişisel kırılmalara dikkati çekiyor. Bülent Kılıç ise 14 yıllık Suriye yolculuğundan fotoğraflarla bir ülkenin çöküşünü ve yorgun halkını gösteriyor.

Bülent Kılıç

Sanatseverler sadece izlemiyor, düşünüp üretiyor

Sanatseverleri sadece izleyen değil üreten, düşünen, tartışan bir özne olmaya davet eden festivalde atölyeler, sanatçı konuşmaları ve paneller de düzenleniyor. Sanatçı kitabı yapımı, alternatif fotoğraf teknikleri, kavramsal proje üretimi, görsel hikaye oluşturma, kent belleğinin görselleştirilmesi ve fotoğrafla kolaj yapma atölyeleri, fotoğrafın yaratıcı bir düşünme pratiği olduğunu vurguluyor.

Ali Saltan

Dünyadan çarpıcı kareler

FotoFest, 15. yılında farklı ülkelerden 15 sanatçıyı ağırlıyor. Festivalin İranlı konuğu Forough Alael, Mahsa Amini’nin ölümüyle ateşlenen “Kadın, Yaşam, Özgürlük” hareketini, kadınları güçlü bir ilham kaynağı olarak vurgulayan bir çerçeveden sergiliyor…

Abir Abdullah, Bangladeş’teki yerel deniz seviyelerinin iklim değişiklikleri nedeniyle yükselişinin, yerel halkı nasıl etkilediği üzerinde dururken Kanada’dan Berge Arabian “Hasret: Bir Yol Öyküsü” adlı sergisinde ailesinin Diyarbakır’dan Suriye’ye uzanan yolculuk rotasını görsel olarak yeniden yaratıyor.

FEMLENS

FEMLENS’TEN SERGİ

İngilter’den Laura Chen “Hurdalık” başlıklı sergisiyle başka imgelerin enkazından veya zihindeki dağınık parçalardan yeni bir şey inşa etmeyi denerken, Suriye’den Issa Touma ise savaşın gençler, özellikle de çok zor koşullarda büyüyen ve hiçbir zaman yurtdışına sığınma talebinde bulunmamış kız çocukları üzerindeki etkisini vurguluyor.

Çeşitli kültürel ve ekonomik geçmişlere sahip kadınlara belgesel fotoğrafçılığını öğreten Estonya merkezli sivil toplum kuruluşu FEMLENS Kolektifi’nin “Gördüklerimiz” başlıklı karma sergisi ise Afganistan’dan Amerika’ya, İrlanda’dan Ukrayna’ya, İspanya’dan İran’a farklı coğrafyalarda yaşayan kadın fotoğrafçıların hikayelerini bir araya getiriyor.