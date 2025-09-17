Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Galatasaray karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Toppmöller, genç oyunculardan oluşan bir kadroları olduğunu belirtirken “Onlardan isim olarak daha tanınmamış olabiliriz. Belki 1-0 geride başlıyoruz ama çok genç bir takımımız var. Oyuncularımız büyük gelişim gösterdi. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor” diye konuştu.

'OLAĞANÜSTÜ BİR TAKIM'

Basın toplantısında Galatasaray'a övgü dolu sözlerle yaklaşan Toppmöller, kadro kalitesine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam zor bir rakiple karşılaşacaklarını söylerken “Galatasaray çok olağanüstü bir takım. Çok tecrübeli isimlere sahipler. Topla oynamalarını engellememiz gerekiyor. İlkay ve Sane gibi çok iyi oyuncuları var. Derin toplar atabilen, çok zor bir ekip. Galatasaray; Osimhen, Sane, İlkay gibi çok mantıklı ve güçlü transferler yaptı. Böyle bir kadroya karşı oynayacağız ama açıkçası önceden özel bir hazırlık yapmadık.” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekibin hücum hattına mercek tutan Toppmöller “Icardi kariyerinde çok önemli başarılar elde etmiş bir isim. Hafta sonunda attığı gol, ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray’ı kalemizden uzak tutmamız lazım, çünkü her an her şeyi yapabilirler. Batshuayi’yi aldığımızda, Galatasaray’daki atmosferi sorduk. Taraftarlarının ne kadar fanatik olduklarını anlattı. Bizim için avantaj, maçın burada oynanacak olması. Bu çok önemli. Ancak bu dönemde bununla ilgili özel bir konuşma yapmadık” şeklinde konuştu.