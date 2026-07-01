Kazılar, Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (Inrap) tarafından 1.500 metrekarelik alanda gerçekleştirildi. Araştırmacılar, bölgenin önce Kelt yerleşimi olduğunu, daha sonra Roma döneminde gelişerek taş evler, döşeli yollar ve hamam sistemleriyle donatılmış bir mahalleye dönüştüğünü tespit etti.

ÜÇ SERAMİK KÜPTE SAKLANMIŞLAR

Arkeologlar, seramik küplerin evlerin tabanına gömüldüğünü ve ağız kısımlarının zemine yakın bırakıldığını belirledi. Bu düzenleme, küplerin gerektiğinde açılarak içlerine yeni sikke eklenebildiğini veya içlerinden para alınabildiğini gösteriyor.

İlk küpte yaklaşık 23 bin ila 24 bin, ikinci küpte ise 18 bin ila 19 bin sikke bulunduğu tahmin ediliyor. Üçüncü küpten ise yalnızca üç sikke çıktı. Tüm buluntular birlikte değerlendirildiğinde toplam sayının 40 bini aştığı belirtiliyor.

ANTİK DÖNEM TASARRUF SİSTEMİ OLABİLİR

Araştırmacılar, sikkelerin savaş veya saldırı korkusuyla aceleyle gömülen bir hazine olmayabileceğini düşünüyor. Küplerin evlerin içinde kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmesi ve bazılarının dış yüzeyine sonradan eklenen sikkelerin yapışmış olması, bunların uzun süre kullanılan birikim kapları olduğunu düşündürüyor.

Uzmanlara göre bu sistem, günümüzdeki tasarruf hesabına benzer şekilde, ev halkının para biriktirmek ve ihtiyaç duydukça kullanmak için oluşturduğu bir düzenin parçası olabilir.

YANGIN MAHALLEYİ YOK ETTİ, SİKKELER GÜNÜMÜZE KADAR KORUNDU

Kazılarda bulunan kül tabakaları, mahallenin 4. yüzyılın başlarında büyük bir yangın geçirdiğini ortaya koydu. Yerleşim kısa süreliğine yeniden inşa edilse de ikinci büyük yangından sonra tamamen terk edildi. Çöken yapılar ve zamanla biriken toprak tabakaları, seramik küplerin içindeki sikkelerin yüzyıllar boyunca bozulmadan korunmasını sağladı.

Temizleme ve kataloglama çalışmaları devam eden koleksiyonun, Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki ekonomik yaşam ve para dolaşımı hakkında önemli bilgiler sunması bekleniyor.