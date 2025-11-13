British Museum'un yürüttüğü Portable Antiquities Scheme (Taşınabilir Antikiteler Programı), geçen yılki 1.266 bulguyu da geride bırakan rekor veri setini açıkladı.

DEFİNE AVININ ALTIN ÇAĞI

Ülke genelinde bulunan 1.446 hazine arasında en dikkat çeken bölge Doğu İngiltere oldu. Sadece bu bölgede 388 define ortaya çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre bu keşiflerin çoğu, metal dedektörüyle hobi amaçlı arama yapan gönüllü defineciler sayesinde bulundu.

Kent bölgesinde yaşayan Emma Youell, son 12 yılda binlerce tarihi eser bulduğunu söylüyor:

"En değerli şey altın bulmak değil; bulduklarımın tarihe ışık tutması."

Emma'nın buldukları arasında:

- Tudor dönemine ait VIII. Henry portreli gümüş sikke,

- 2.000 yıllık Demir Çağı kabilelerine ait altın paralar da var.

DEFİNECİLİK YAYGINLAŞIYOR

34 yaşındaki Emma Youell, 12 yıldır neredeyse her hafta sonu metal araması yaptığını söylüyor: "Artık daha fazla kadın ve genç bu hobiye katılıyor. Hafta sonu kamp yapıyoruz, barbekü yapıyoruz. Çok sosyal bir ortam."

Uzmanlara göre define sayısının artma nedenleri şöyle:

- Define arayanların sayısı arttı.

- İnsanlar bulduklarını raporlamanın önemini daha iyi biliyor.

- Tarım makineleri, toprağın altındaki eski eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

Ancak bu durum bazı soruları da gündeme getiriyor:

"Tarihi mirasımızı ne kadar korumak istiyoruz ve bunun için kaç kaynak ayıracağız?"

RAKAMLAR HER GÜN BÜYÜYOR

2023'te kayıt altına alınan hazine sayısı: 1.343

2024 geçici rakamı: 1.446

2024'teki toplam eser sayısı ise gerekli değerlendirmelerin ardından 2026'da netleşecek.

İngiltere'de metal dedektörle bulunan binlerce obje müzelere kazandırılıyor, bazen de sahiplerine geri veriliyor.

Definecilik, ülkede hem tarihi koruyor hem de beklenmedik servetlerin kapısını aralıyor.