Kendi hükümeti, anayasası, bayrağı ve hatta para birimi var. Birleşmiş Milletler'de daimi gözlemci koltuğuna sahip ve dünyanın en nadir pasaportunu basıyor. Tek bir eksiği var: Kendine ait bir toprağı yok. Bu, 11. yüzyılda Kudüs'te bir hastane olarak kurulan ve bugün hala varlığını sürdüren, uluslararası hukukun en sıra dışı öznelerinden biri olan Malta Şövalyeleri Tarikatı'nın inanılmaz hikayesi.

Malta Tarikatı'nın kökenleri, 11. yüzyılda Kutsal Topraklar'daki hacılara hizmet etmek için Kudüs'te kurulan bir hastaneye dayanıyor. Zamanla askeri ve dini bir güce dönüşen Şövalyeler, 1530'da Malta adasına yerleşti ve adayı 250 yıl boyunca yönettiler. Ancak Napolyon Bonapart'ın birlikleri tarafından adadan kovulduktan sonra "topraksız" kaldılar.

Bugün, bu egemen varlığın merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da, Magistral Sarayı adında tek bir binada bulunuyor. Bu bina, uluslararası hukukta egemen bir bölge olarak kabul ediliyor.

Tarikat, "Büyük Üstat" unvanına sahip, on yıllık bir süre için seçilen bir lider tarafından yönetiliyor. Mevcut Büyük Üstat, devlet başkanlarını ve büyükelçileri kabul etme yetkisine sahip.

Tarikat, kendi diplomatik pasaportlarını ve Scudo adı verilen kendi para birimini basıyor. Sadece birkaç yüz adet dolaşımda olan bu pasaport, dünyanın en nadir seyahat belgesi olarak kabul ediliyor.

1994'ten beri, "insani yardıma uzun süredir devam eden bağlılığı" nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda daimi gözlemci statüsüne sahipler.

Tarikatın sadece üç resmi "vatandaşı" bulunuyor: Büyük Üstat, Büyük Üstat Vekili ve Şansölye. Ancak onlara, "İnancını koruma ve yoksullara hizmet etme" ilkesiyle dünya çapında faaliyet gösteren yaklaşık 13.500 şövalye, leydi ve papaz eşlik ediyor. Bu üyelerin yanı sıra, on binlerce doktor, hemşire ve gönüllü de Tarikat'ın insani yardım operasyonlarında görev alıyor.

Laik bir dini tarikat olarak tanımlanan Malta Tarikatı, günümüzde 100'den fazla ülkeyle diplomatik ilişkiler sürdürüyor. Asıl misyonları ise tamamen insani yardıma odaklanmış durumda: Silahlı çatışma bölgelerinde tıbbi yardım sağlamak, doğal afet mağdurlarına destek olmak, mültecileri tedavi etmek ve ihtiyaç sahiplerine ilaç ve temel ekipman dağıtmak.

Kısacası, Malta Şövalyeleri Tarikatı, toprağa dayalı bir devlet olmasa da, egemenliğini ve varlığını bin yıldır sürdüren, diploması ve insani yardım faaliyetleriyle uluslararası sahnede kendine özgü bir yer edinmiş, yaşayan bir tarih anıtı olarak dikkat çekiyor.