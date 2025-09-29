Türkiye’nin 30 ilinden köylülerin oluşturduğu Toprağımızı Vermiyoruz Platformu, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören 7554 sayılı yasayı protesto etmek için Muğla’da buluştu.

GANİMET GİBİ GÖRDÜLER

Menteşe ilçesinde “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz” sloganıyla düzenlenen mitinge on binlerce kişi katıldı. Mitinge CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra birçok siyasi partinin temsilcileri ve çevreciler katıldı.

Mitingde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu:

“Ülkemiz maalesef, adalet ve merhamet duygusunu yitirmiş, haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalanıyor. 86 milyonun haklarını, bu ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü iktidar, bu kirli sürecin tam merkezindedir. Vatan toprağının kıymetini bilmeyen, ülkeyi bir ganimet gibi gören bu anlayış, millete sırtını dönmüştür.”

RANTÇILAR GÖZ DİKTİ

Daha sonra kürsüye çıkanlar mücadele vurgusu yaptı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Ormanlarımız, zeytinliklerimiz, koylarımız, kıyılarımız, her yer bir avuç rantçının gözlerini diktiği alanlar haline gelmiş.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak: Ormanlara saldıranlar aynı zamanda bizim geleceğimize saldırıyorlar, bizim emeğimize saldırıyor.

TMMOB MYK Üyesi Arif Balkanay: Ülke varlıklarımızın yağmalanmasına, geleceğimizin karartılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bu yağmayı hep birlikte durduracağız. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. Sömürgenleri, yağmacıları, aç gözlüleri bu topraklardan söküp atacağız.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap: Biz bugün burada sadece toprağımıza, suyumuza, ağacımıza değil; sağlığımıza ve geleceğimize de sahip çıkıyoruz.

Bu memleket sahipsiz değil

Mitinge yurdun dört bir yanından vatandaşlar katıldı. Bir vatandaş, “Ben 72 yaşındayım. Toprağıma sahip çıkmak için Samsun’dan geldim” dedi. Başka bir yurttaş da “Bu memleket sahipsiz değil” diye konuştu. Mitinge, bazı yurttaşlar da Ekrem İmamoğlu’nun mücadelesinin anlatıldığı ‘Millete Emanet’ kitabıyla katıldı.

İkizköylülerden Limak’a: Topraklarımızdan defol!

Herkesin mücadelelerine destek vermesini isteyen Nejla Işık:

Su ve yaşam için bu mücadeleye herkesin sahip çıkması gerekiyor. Biz çok kararlıyız. Her ne olursa olsun kepçelerin önüne de yatacağız, kamyonların önüne duracağız. Bir tek zeytinimize dokundurmayacağız. Bu sesi yükseltmek için biz kararlıyız. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Kaybetmeyeceğiz. Kaybedeceksek de onurumuzla kaybedeceğiz. 7 senedir onların hızını kestik, durdurduk. Bunu bir avuç köylü olarak yaptık. Bu mücadeleye el verin. Ne ölümüze ne dirimize huzur var bu topraklarda.

Zeytin hayat demektir

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy’de zeytin ağaçları için mücadele eden köylüler, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ı ağırladı.

Günaydın’a ziyaretinde Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile meslek odaları başkanları eşlik etti. Köylüler yaşadıklarını anlattı ve destek istedi. Günaydın, AKP iktidarı boyunca doğayı korumak için mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Zeytin ve maden yasasıyla yapmaya çalıştıkları şey iklim değişimi için yapılması gerekenlerin tam tersi. 40’tan fazla köyü adeta yerinden edeceksin. Bir şirketin talimatını gece gündüz çalışarak ve acımasızca yerine getirdiler.”

Zeytinin hayat olduğunu kaydeden Günaydın, zeytinlerin talanına karşı durmaya devam edeceklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Burayı rahat bırakmamaya kararlılar. Onlar için kömür para demek. Bizim içinse zeytin hayat demek. Onlar, gözlerini hayata kapatmışlar. Burada hukuka dayalı meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. Burayı dimdik ayakta tutacağız. Bu zeytini küçümseyenler var. Zeytin geleceğimizdir. Zeytin toplumumuzun sağlıklı beslenmesinin garantisidir. Onu hep beraber koruyacağız.”

Limak’a söylüyorum buraları terket!

Yedi yıldır ağaçlarını korumak için mücadele ettiklerini söyleyen İkizköylü Aytaç Yakar:

Havamızı, suyumuzu, toprağımızı vermeyeceğiz dedik. Bir duyum aldık zeytinliğe girmişler. 5-6 arkadaş muhtarla birlikte çıktık dağın tepesine. Baktık zeytinlerimiz sökülüyor. Muhtarımızı aldılar 4 saat ifade verdik, geldik. Ne yaptık, doğamızı, toprağımızı, zeytinimizi savunmak suç mu? İnsanın vicdanı varsa bunu yapmaması lazım. Şimdi durdu diyorlar. Onların planları bitmez. Ama ne olursa olsun biz memleketimizi, toprağımızı, suyumuzu, zeytinimizi asla ve asla vermeyeceğiz. Limak’a söylüyorum, Muğla’yı, Milas’ı, İkizköy’ü terket.

Direniyoruz gelin bize destek verin

Zeytinliklerin sökülmesi için önce sayıma gelindiğini belirten Melahat Çulha:

Ertesi gün yukarı çıkmışlar, oradaki zeytinlikleri söktüler. Şirketin bir tarafında yer açmışlar, oraya götürüp dikeceklermiş. Şimdi zeytinlik dikilir mi? Hadi diyelim, tarlası olan götürdü, dikti ama benim tarlam yok. Ben evin ortasına mı dikeceğim zeytini? Yerim yok çünkü. Nereye götüreceğim ben söktüğüm zeytinleri? Zeytinlikleri olmayanlar var, onlar neden koşturuyor?

Elbette bunun sebebi var. 48 tane köy var, ağaçların hepsini sökecekler. Buralar kalmayacak. Nereye götürecekler? Biz direniyoruz, söktürmeyeceğiz. Gelsinler, bize destek versinler.

Tanal: AYM’nin ‘dur’ demesini bekliyoruz

Mitinge katılan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), 7554 sayılı torba yasa ile ilgili ‘’yürütmeyi durdurma’’ kararı vermesi gerektiğini söyledi. Tanal, şunları söyledi:

‘Yani yangından mal kaçırırcasına bu hasat döneminde bu zeytinleri söküp atıyorlar. Bu çiftçiye, bu çiftçi annelere verilebilecek en büyük zarar. Hasat dönemindeki bir ağacın kesilmesinde kamu yararı yok, kamu zararı var. Kamu zararına yol açabilecek bu uygulamaya Anayasa Mahkemesi’nin ‘dur’ demesini bekliyoruz’’ dedi.