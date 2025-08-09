Zarafet ve sofistike mutfağın simgesi olan yer mantarları, dünyanın en lüks restoranlarının menülerinde yer alıyor. Genellikle Fransa, İspanya ve İtalya ile özdeşleşen bu nadide lezzet, son yıllarda Polonya’da da giderek daha fazla konuşuluyor. Ancak yaklaşık 20 santimetre yerin altında yetişmeleri ve özel koşullar gerektirmeleri, onları bulmayı zorlaştırıyor.

EN DEĞERLİ TÜR

Beyaz trüf en değerli tür olarak kabul edilse de, Polonya ormanlarında beyazımsı ve yaz yer mantarı gibi çeşitler bulunuyor. Tadı farklı ve fiyatı daha uygun olsa da, mutfakta yoğun ilgi görüyor. Kilogram fiyatı birkaç yüz euroytu bulan bu mantarları toplamak için hem bilgi hem de özel eğitimli köpekler gerekiyor.

GASTRONOMİK BİR HAZİNE

Polonya’da yer mantarı avı için öne çıkan bölgeleri var ve yüksek kalsiyum içeriğine sahip topraklar, bu değerli mantarların yetişmesi için en ideal ortamı sağlıyor. Uzmanlar, doğru bölgelerde ve doğru mevsimde yapılan aramaların, Polonya’da da bu gastronomik hazineyi bulma şansını artırdığını belirtiyor.