Panama’nın Coclé eyaletinde yer alan El Caño Arkeoloji Parkı’nda yürütülen kazı çalışmalarında, MS 750-800 yıllarına tarihlenen ve yüksek statülü bir yöneticiye ait olduğu belirlenen görkemli bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, söz konusu buluntunun bölgedeki Kolomb öncesi toplumlara ışık tutacak nitelikte olduğunu bildirdi.

ÇOK SAYIDA ALTIN VE DEĞERLİ METAL BULUNDU

Mezarda yapılan incelemelerde, çok sayıda altın ve değerli materyalden yapılmış obje kayıt altına alındı. Buluntular arasında beş adet altın göğüslük, iki adet boncuklu kemer, yarasa ve timsah figürlü altın takılar, altın kaplama balina dişi küpeler, kemikten yapılmış flütler ve seramik kaplar yer alıyor.

Uzmanlar, özellikle hayvan figürlü işçiliklerin Gran Coclé kültürünün metalürji alanındaki ileri tekniklerini ve estetik anlayışını yansıttığını vurguladı.

KAZI SIRASINDA İSKELET KALINTILARI DA TESPİT EDİLDİ

Kazı başkanı Dr. Julia Mayo’nun açıklamalarına göre, mezar sadece bir yöneticiye değil, aynı zamanda onunla birlikte gömülen çok sayıda kişiye ev sahipliği yapıyor. Dönemin inanç sistemine göre, yüksek statülü kişilere öteki dünyada hizmet etmeleri amacıyla yardımcılarının veya yakınlarının da kurban edilerek beraber gömüldüğü belirtildi. Kazı alanında 8 ila 32 arasında değişen sayıda iskelet kalıntısı tespit edildi.