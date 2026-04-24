Çek Cumhuriyeti’nde planlanan otoyol inşaatı öncesinde yürütülen hazırlık çalışmaları sırasında arkeologlar, yaklaşık 2.200 yıl öncesine uzanan büyük bir antik yerleşim alanı keşfetti. Bohemya bölgesindeki Hradec Králové kasabası yakınlarında ortaya çıkarılan alan, son yılların en dikkat çekici Kelt arkeolojik buluntularından biri olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 62 dönümlük geniş bir araziye yayılan yerleşim yerinde, altın ve gümüş sikkelerden mücevherlere, seramiklerden günlük kullanım eşyalarına kadar yüzlerce eser gün yüzüne çıkarıldı.

BİNLERCE ESER BULUNDU

Kazılar sırasında elde edilen buluntular arasında binin üzerinde mücevher parçası yer alıyor. Arkeologlar, broşlar, bilezikler, kemer aksesuarları ve cam boncukların yanı sıra çok sayıda değerli metalden yapılmış sikke bulduklarını açıkladı.

Uzmanlara göre eserlerin çeşitliliği, bölgenin yalnızca yerleşim alanı değil, aynı zamanda önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu gösteriyor.

SAVUNMA YAPILARI YOK, TİCARET ÖN PLANDA

Yerleşim yerinde herhangi bir sur veya savunma yapısına rastlanmamış olması da dikkat çeken unsurlardan biri oldu. Araştırmacılar, bu durumun bölge halkının askeri korumadan çok ekonomik faaliyetlere ve ticarete odaklandığını düşündürdüğünü belirtiyor. Kazı ekibine göre yerleşimin açık yapısı, dönemin güvenli ticaret ağlarının bir parçası olabileceğine işaret ediyor.

KELT DÜNYASINA AİT

Arkeologlar, keşfedilen alanın Avrupa’daki Kelt kültürünün önemli evrelerinden biri olan La Tène dönemine ait olduğunu değerlendiriyor. Yaklaşık MÖ 450 ile MÖ 40 yılları arasına tarihlenen bu dönem, metal işçiliği, sanat ve zanaat faaliyetlerinin yoğun şekilde geliştiği bir süreç olarak biliniyor. Buluntular arasında yer alan işlenmiş metal parçalar ve süs eşyaları da dönemin gelişmiş üretim tekniklerini ortaya koydu.

Araştırmacılar, yerleşimin Baltık ve Kuzey Denizlerini Orta Avrupa’ya bağlayan tarihi “Kehribar Yolu” üzerinde bulunmuş olabileceğini düşünüyor. Kazılarda kehribar parçalarının bulunması, bölge halkının uzak ticaret ağlarına dahil olduğunu gösteren önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

HANGİ KELT KABİLESİNE AİT OLDUĞU BELİRSİZ

Bölge tarihsel olarak Boii kabilesiyle ilişkilendirilse de, arkeologlar henüz yerleşimin hangi Kelt topluluğuna ait olduğunu kesin olarak belirleyebilmiş değil. Şimdiye kadar elde edilen bulgular, doğrudan bir kabile kimliği ortaya koyacak düzeyde kanıt sunmuyor.