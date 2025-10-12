Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 11. ayağı Portekiz'deki son yarışta 2. oldu. Toprak, 3. dünya şampiyonluğu için sezonun İspanya'daki son ayağına avantajlı başlayacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun sondan bir önceki etabında hafta sonunun ikinci ana yarışı, 4,182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde koşuldu.

ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa birinci çizgiden başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ilk turlarından itibaren Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile liderlik mücadelesi verse de uzun süre ikinci sırada götürdüğü yarışta damalı bayrağı da bu şekilde geçti.

Estoril'de son yarışı Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla genel klasmanda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 580 puanla birinci sırada yer aldı. 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, 3. dünya şampiyonluğu için sezonun İspanya'daki son ayağına en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde avantajlı başlayacak.

Ay-yıldızlı motosikletçi Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada Bulega ile çok iyi bir mücadele sergilediğini ancak son turlara yaklaştığında motosikletinin tekerlerinin yarış liderliği için yeterli düzeyi korumadığını belirterek, ikinciliğin de güzel bir sonuç olduğunu söyledi.

Genel klasmanda Nicolo Bulega ise 541 puanla ikinci, Alvaro Bautista da 292 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'de hafta sonunun ikinci ana yarışını 14. sırada ve puan alarak bitirmeyi başardı.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son ayağı 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez Pisti'nde koşulacak.