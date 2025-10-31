Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2025 sezonunu zirvede tamamlayıp, üçüncü kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, SÖZCÜ’ye özel röportaj verdi, kariyeri ve yeni macerası MotoGP hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

MotoGP’ye geçiş süreci nasıl ilerliyor?

“Artık MotoGP’deyiz. Ama önce orada bir şeyler yapmaya başlamamız lazım. Yapabilirsek başarılar arka arkaya gelir. Şu anda önemli olan, bu yolda ilk adımlarda başarı elde etmek.”

Sezonun başında yaşanan teknik sıkıntılar sizi nasıl etkiledi?

“Yeni kural çok geç açıklandı. Bunu Ducati ile beraber danışıklı dövüş yaptılar aslında. Motoru ayarlayamadık ve bildiğiniz kaybolduk. Bu sefer de kafayı oraya taktık. Sonra Kenan Ağabey ile (Kenan Sofuoğlu) konuştuk ve sorunlara değil, yarışa odaklandık. Beraberinde birincilikler elde etmeye başladık.”

Bulega ile yaşanan kazayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Talihsiz bir kazaydı. Hiç böyle çarpışmamıştık. İlk başta “Bilerek mi yaptı?” dedim ama sonra izledim. Dikkat etse çarpmazdı. O motora (Ducati) dua etsin. Gelsin BMW’de viraj içi hız yapsın bakalım! Avantajlı olan oydu motor anlamında. Ama hızlıysan girdiğin yere bakman gerekir. Şampiyon olmasak nasıl bir modda olurdum bilmiyorum.”

Yarış sonrası konuştunuz mu?

“Motor sesinden çok duyamadım ama Nicolo Bulega “Sen gerçek şampiyonsun” dedi, özür diledi. Bu duruşu sergilemem gerekiyordu. Sonrasında bizim ekip biraz öfkelendi. Türk taraftarlar da tepki verdi. Yabancı medya Bulega’yı korudu. Bizim tepkimiz sanki bir sorun gibi gösterildi. Ben orada hiçbir şey söylememiştim. Beni sevsinler ama önce ülkemi sevsinler istiyorum.”

MotoGP’de ilk sezon için beklentiniz nedir?

“Superbike gibi olmayacak. İlk sezon zor. Çok fazla umudum yok. 2027’de kurallar değişiyor, o yıl farklı olabilir. Ufak bir stres var. Herkesin beklentisi yüksek. Eleştiri de olacaktır. Ama ben başarılı olmak istiyorum. “Buraya bir Türk geldi, başarı elde etti, gitti” desinler istiyorum.”

Bu geçiş sizi nasıl etkiliyor?

“MotoGP’ye gidiyoruz diye uçmaya kaçmaya gerek yok. Ayakları yere basarak konuşmayı seviyorum. Gerçekçi olup hazırlanmak istiyorum. Kırılmayalım diye kendimi kötüye hazırlıyorum ki iyi şeyler yaşadığımızda sevinelim. Bu başarıları ülkemiz adına yapıyoruz. 21 kez İstiklal Marşımızı dinlettim. Bu beni en çok mutlu eden şey.”