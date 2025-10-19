Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üst üste 2, toplamda 3. kez şampiyon oldu.

10. sıradan başladığı yarışı 3. sırada bitiren Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanı 616 puanla 1. sırada noktalayarak Superbike'ta kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etti.

GELECEK SEZON MOTOGP'DE

Milli sporcumuz, gelecek sezon motosiklet yarışlarının en prestijli şampiyonası MotoGP'de yer alacak. Toprak Razgatlıoğlu ayrıca bu seride yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçecek. Prima Pramac Racing ile anlaşan Toprak, Yamaha’nın fabrika destekli motoruyla piste çıkacak.

7 YAŞINDAN BERİ MOTOSİKLETİN ÜSTÜNDE

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası kariyerini sürdüren 28 yaşındaki Toprak, 7 yaşından beri motosiklet kullanıyor. Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve İngiliz yarışçı Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

Yamaha'ya en çok yarış alan pilot ünvanını kazandıran Toprak, ikinci dünya şampiyonluğuna ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla ulaşırken BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi.

2025'te de dünya şampiyonu olan Toprak, BMW'ye de ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.