Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde AKP'ye katıldı.

tv100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, AKP’ye geçiş süreci ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI'YLA İYİ DOSTLUĞUMUZ VARDI"

AKP’ye uzak bir isim olmadığını vurgulayan Çerçioğlu, “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle” diye konuştu.

Çerçioğlu, "Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı" dedi.