Esenyurt’ta trafikte yaşanan tartışma, iki grup arasında gerginliğe yol açtı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kadın sürücünün, yanında durduğu servis aracındaki kişilere yönelerek saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ve sürücülerin dikkatini çeken olay kısa sürede kalabalık oluşturdu. Görüntülerde, tartışma sırasında sinirlenen kadın sürücünün servis aracına doğru hamle yaptığı, bu sırada araya giren başka bir kadının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Müdahalenin ardından tarafların dağıldığı, olayın büyümeden sona erdiği öğrenildi.

