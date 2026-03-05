AKP iktidarı, özelleştirmede vites yükseltti. TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifiyle, özelleştirme kapsamında olmayan kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli arsaları da ‘ihtiyaç fazlası’ denilerek özelleştirme kapsamına alınıyor. Yeni düzenlemeyle kamuya ait 5.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 230 taşınmazın 35-45 milyar liraya satılması planlandı. Şehir merkezlerinde geniş kampus alanları olan üniversiteler başta çok sayıda kurumunun taşınmazı tehlikede.

Torba teklifin 11’inci maddesiyle, yapıları gereği özelleştirme kapsamına alınamayan üniversiteler, üst kurullar, SGK, İŞKUR, Orman Genel Müdürlüğü gibi çok sayıda kamu kurumun kupon arsaları için satış yetkisi alınıyor.

ARAZİSİ DEĞERLİ KURUMLAR

Bu satışlardan elde edilen gelirler, özelleştirme masrafları çıktıktan sonra arsa sahibi kurumun hesabına yatırılacak. İşletmelerin bütçeye yükü ‘arsa satışıyla’ geçici olarak hafifletilmiş olacak.

Bu durumdan en fazla üniversitelerle, kamu kurumlar etkilenecek. Ankara’da ODTÜ, Hacettepe, Yıldırım Beyazıt, Milli Savunma, Gazi ve Ankara Üniversitesi, İstanbul’da İTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Marmara ve İstanbul Üniversitesi, İzmir’de 9 Eylül ve Ege üniversitelerinin geniş alanları yeni düzenlemeyle tehlikeye girecek.

Kuruluşu İstanbul’un fethine kadar uzanan İstanbul Üniversitesi’nin de özelleştirme tehlikesiyle karşı karşıya gelme ihtimali var.

İşte tehlikedeki kamu kurumları

Arsa ve arazilerinin satışı için özelleştirmeye dahil edilen bazı kurum ve kuruluşlar:

-Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)

-Ülke genelindeki 85 devlet üniversitesi

-MTA-TUBİTAK-ÖSYM-SGK-İŞKUR

-Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)

-KİT’lerin yüzde 50’den fazlasına sahip oldukları birlik, müessese ve işletmeler

-Tüm üst kurullar

-Orman Genel Müdürlüğü

-Kredi ve Yurtlar Kurumu

-Savunma Sanayi Müsteşarlığı

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

-Vakıflar Genel Müdürlüğü

-Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu