AKP'nin Meclis’teki sandalye sayısı 275'e yükseldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Gelecek Partisi, CHP ve DEVA Partisi'nden istifa eden üç milletvekiline parti rozetlerini taktı.

Erdoğan, konuşmasının ardından partisine katılan üç isme rozetlerini taktı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi'nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, resmen AKP saflarına katıldı.

YER KAPMA MÜCADELESİ

Katılım töreni sırasında yaşanan ilginç bir detay ise gözlerden kaçmadı. Rozetlerin takıldığı ve fotoğraf çekiminin yapıldığı esnada, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin kürsüde kendine yer bulmakta güçlük çekti.

Yeni katılan vekiller ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in ön planda olduğu sırada arkada kalan Zengin, kadraja girmek için bir süre çaba sarf etti. Yer bulamayan Zengin, geride kalarak partilileri selamladı.