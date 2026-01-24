Tören alanında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’a kazandırılan yatırımların önemine değindiği sırada, Çine’deki hastanenin açılışında kısa süreli bir organizasyon krizi yaşandı.
"HANİ KURDELELER?"
Çine Devlet Hastanesi’ne yapılan canlı bağlantı sırasında platformda kesilecek kurdelelerin olmadığını fark eden Erdoğan, görevlilere dönerek, "Kurdeleler, kurdele... Hani kurdeleler?" sorusunu yöneltti. Görevlilerin "Orada kesilecek efendim" yanıtı üzerine Erdoğan, "Oğlum, ben buradaki kurdeleden bahsediyorum" diyerek tepkisini sürdürdü.
Kurdelelerin getirilmesi talimatını veren Cumhurbaşkanı, açılışın ardından kullanılan makasların günün anısına katılımcılar tarafından saklanmasını istedi.