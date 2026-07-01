Ankara’da eğitimci Ali Osman Köse, 4 yıl önce Sincan Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atandı. 4 yılda yaptığı çalışmalarla eğitim kurumunu başkentin en prestijli okullarından biri haline getiren ve proje okuluna çeviren Köse, şok bir kararla istifa ettiğini duyurdu.

1194 öğrencisi 75 öğretmeni bulunan okul, yılda 230 yeni öğrenci kaydı alıyor. Okulun Avrupa Birliği Programları kapsamında Portekiz, Hollanda, Yunanistan, Hırvatistan

ve İtalya’daki okullarla öğretmen-öğrenci hareketliliği karşılıklı olarak yapılıyor.

‘ŞUNLARI UYGUN GÖRDÜK’

İstifasını sosyal medyadan açıklayan Köse yaşanan olayları şöyle anlattı:

“İki tane münhal müdür yardımcısı pozisyonumuz vardı, yani açıktı. Oraya gerçekten çok değerli, çok kıymetli, liyakatli, işini çok iyi yapan, buraya değer katacak insanları önerdik. Çünkü proje okulu olmanın mantığı zaten böyle bir imkân veriyor. Ama beni burada gerçekten hiçbir resmî sıfatı olmayan, sanki amirimmiş gibi arayıp 'Sizin okula şunları uygun gördük' diyen bir sendika temsilcisi… O dönem buna çok şaşırdım. Biz ise lisanımünasiple, en kibar ve saygılı şekilde, 'Biz iki arkadaş üzerinde anlaştık, naçizane onları önerdik' dedik. Ama günün sonunda bir baktık ki gerçekten de 'tırnak içinde' uygun gördükleri insanlar buraya atanmış."

‘BURADA YAPAMAM’

Kendisinin herhangi bir sendikaya üye olmadığını belirten başarılı eğitimci, kendisini arayan sendika görevlisine şu sözlerle seslendi: “Hangi yapıya, hangi gruba, kime hizmet ediyorsunuz bilmiyorum ama vatana hizmet etmediğiniz kesin. Ben vatana hizmet ediyorum, devlete, millete, bu bayrağa hizmet ediyorum. Bu can bu bedende oldukça da öyle olmaya devam edecek. Doğruyu söylemek yetmiyor, doğruyu yapmak lazım. Üzgünüm ama vicdanım rahat, Burada okul müdürlüğü de yapamam, istifa ediyorum.”

Yandaş medya saldırdı

Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, istifasının ardından iktidara yakın medya tarafından hedef haline geldi. Haber sitesi; Köse hakkında, geçmiş disiplin cezaları ve devam eden soruşturmalar bulunduğunu iddia etti. Ayrıca Köse’nin ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğüne resmi olarak müdür yardımcısı atanmasına yönelik herhangi bir teklif sunmadığı öne sürüldü.

Görevlendirilenlerin mevzuat ve başvuru şartları çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.