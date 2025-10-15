GÜLNUR SAYDAM

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü için adrese teslim akademik kadro ilanı verdi.

İlanda yer alan özel şartlar Türkiye’de sadece bir kişide bulunuyor.

O kişinin AKP İl Başkan Yardımcısı Müfit Dal olduğu öne sürülüyor.

‘BARİ İSMİNİ YAZSAYDINIZ’

SÖZCÜ’ye konuşan CHP Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba; şunları söyledi:

“Böyle bir adrese teslim ilan olamaz. Şartlar; Sportmenlik konusunda çalışmış olacak. Stresle başa çıkacak, bilinçli bir ‘Stresle başa çıkma’ da aranan şartlar arasında. farkındalık eğitimi alacak, fiziksel aktivite alışkanlıkları olacak ama en önemlisi de kurkumin takviyesi konusunda çalışma yapmış olacak. Direkt isim yazsalarmış. Resmen bu tek bir siyasi partinin il başkan yardımcısına özel açılmış ilan. Böyle bir rezalet olmaz. Başta Milli Eği tim Bakanlığı ve YÖK’e sesleniyorum.Bu usulsüzlüğe göz mü yumacaksınız?”

Daha önce aynı üniversitenin Sahte Stent, Çalıntı Diplomalı Doçent ve Diş Çetesi bağlantısını SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı isimler görevden alınmıştı. Aynı üniversite bu kez de adrese teslim kadro skandalı ile çalkalanıyor.

KURKUMİN

Kurkumin zerdeçalda bulunan ve zerdeçala sarı rengini veren doğal bir antioksidandır.

Kurkumin bir takviye olarak kullanılır ve artrit, şişlik, iltihaplanma ve daha pek çok rahatsızlığa faydalı olur.

Zerdeçalın, vücut sağlığı için gerekli olan faydalarını kurkumin sağlar.