Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Dicle Üniversitesi Rektörlük binası alınan kararla yıkıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 15 Eylül 2025’te, “Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

30 EKİM’DE İMZALANDI

İhaleyi Serba Taahhüt Yapı İnşaat Şirketi’nin 123 milyon 456 TL bedelle aldı ve 30 Ekim’de imzalar atıldı.

Rektörlük binasının tamamlanması için 400 gün süre verildi. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; eski AKP Milletvekili Oya Eronat’ın kardeşi olan Rektör Kamuran Eronat’ın makam odasının arkasında dinlenme odası ile banyo da yapılacak. Ayrıca rektörlük binasında yemekhanenin dışında bir de ayrıca protokol yemekhanesi yer alacak.

BALDIZINI ATAMIŞTI

Rektör Eronat, eşinin kız kardeşi Gelevuj Akkoç’u üniversite bünyesindeki Yapı Dairesi Başkanlığı’na atamıştı.

Kendini şöyle savunmuştu: “Baldızım yıllardır Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mimarlık yapıyordu. Ancak üniversitedeki hizmetler büyük oranda aksadığı için baldızımı atamak zorunda kaldım. Ona ayrıcalık tanımadım.”