Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şubat 2025’te 7 yıl aradan sonra bir anda 100 kişiyi ek ders karşılığı çalıştırmak üzere işe aldı. Bu beklenmedik alım kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, kısa süre içinde 'gerekçesi' ortaya çıktı.

27 Şubat 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ek ders karşılığı çalışanların “sosyal hizmet personeli” adı altında 657 sayılı kanun kapsamında memur yapılmasının yolu açıldı.

Üstelik KPSS şartı da aranmadı. Böylece, bir hafta önce ek dersli olarak göreve başlatılan yaklaşık 100 kişi de sınavsız şekilde memuriyete geçirildi. Skandallar zinciri bitmedi.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) ve yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda)

'STADIN YANINA PARK EDİP, ARACIN İÇİNDE TECAVÜZ ETTİ'

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre B.G. adlı kadın ise 11 Aralık 2025’te, Fethullah Efe Polat’ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İfadesinde Polat’ın eski iş arkadaşı olduğunu belirten B.G., işten ayrılmasının ardından buluşup Bursa’da bir lokantada yemek yediklerini, çıkışta Polat’ın aracı stadyum yakınında durdurduğunu ve kendisini darbederek cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

'KIYAFETLERİMİ YIKAMADIM'

Olayın ardından yıkandığını ancak kıyafetlerini yıkamadığını söyleyen B.G., bu kıyafetleri polise teslim etti. Polat, “nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla 13 Aralık 2025’te tutuklandı. 15 Aralık’tan itibaren işe gelmediği belirtilen Polat hakkında bakanlık da idari inceleme başlattı.

YEĞEN TUTUKLANDI

Polat’ın tutuklu olduğu 19 Aralık 2025’te, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü “Disiplin ve Ceza İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bir yazıyı 81 il müdürlüğüne gönderdi. Yazının 3’üncü maddesinde, disiplin incelemesi için görevlendirilecek kişilerin görevlendirme onaylarının il müdürlüğü makamından alınması gerektiği ifade edildi.

Bunun üzerinden sadece 5 gün geçtikten sonra bu kez “Disiplin ve Ceza İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Yazı Hakkında” başlıklı yeni bir yazı daha gönderildi. Bu yazıda, 3’üncü maddede yer alan görevlendirme onaylarının yalnızca il müdüründen değil, valilik makamından da alınabileceği belirtildi. Bu süreçte Polat hakkında inceleme yapacak muhakkikin il müdürlüğü tarafından belirlenmiş olabileceği, eğer böyleyse yazışmaların zamanlamasının dikkat çekici olduğu değerlendirmesi yapıldı.

KADIN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ, YEĞEN TAHLİYE EDİLDİ

B.G.’nin şikâyetinden vazgeçmesi üzerine Fethullah Efe Polat kısa süre içinde tahliye edildi. Tecavüzle suçlanan memurun, Bursa Nilüfer Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ndeki görevine dönmek istediği, ancak şimdilik kuruma gelmemesinin söylendiği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun, 2018 Genel Seçimleri’nde AKP’den Erzurum milletvekili aday adayı olduğu; 17-25 Aralık operasyonlarından önce Fethullah Gülen’i öven çok sayıda paylaşım yaptığı da biliniyor. Bu durumun, bürokraside yükselişini engellemediği belirtiliyor.

'YEĞENİM BANA SORMADAN BAŞVURMUŞ'

Tarıkdaroğlu sözkonusu iddialar için şu yanıtı verdi:

“Yeğenim bana sormadan ek dersli çalışan personel olmak için başvurmuş ve kabul edilmiş. Benim çok sonra haberim oldu. Bu başvurudan sonra sözleşmeli memurlukla ilgili kararın çıkması tamamen tesadüf. Bu konuda benim hiçbir etkim olmadı. Hatta sözleşmesinin uzatılmamasını isteyeceğim.”