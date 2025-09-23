Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın son golünü atan Lucas Torreira'nın sevinmemesi dikkat çekmişti. Uruguaylı orta sahanın gole sevinmeme nedeni ortaya çıktı.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

64. dakikada uzak mesafeden attığı şık golle takımının galibiyetinde rol oynayan Torreira, mücadelenin ardından gole sevinmeme nedenini açıkladı.

Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Uruguaylı orta saha, ‘‘Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor.’’ diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları mağlubiyete üzüldüklerini belirten Lucas Torreira, ‘‘Birçok duygu var maç içerisinde ve hafta arasında. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık, hesapta olmayan bazı sonuçlar alınca mutsuz oluyorsunuz. Büyük bir kulübün formasını giyiyoruz ve çok fazla duygu yaşıyorsunuz. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum ve puan farkını açarak lider olarak devam ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.