Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Torreira için Brezilya’dan yeni bir teklif geldi. Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Lucas Torreira için ikinci resmi teklifini kısa süre içinde Galatasaray'a sunacak. Haberde, Torreira'nın da Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı ve Atletico Mineiro seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi. Uruguaylı futbolcunun, kariyerine ailesine ve ülkesine daha bir yerde devam etmek istediği ifade edildi.

Galatasaray, Lucas Torreira için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son günlerde Gremio ve Atletico Mineiro ile anılırken, ilk resmi hamlenin Gremio'dan geldiği ancak bu teklifin sarı-kırmızılılar tarafından reddedildiği aktarıldı. Atletico Mineiro'nun ilk teklifinin ise 10 milyon euronun altında kaldığı ve Galatasaray'ın bu rakamı yeterli bulmadığı kaydedildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda ve evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Finansal anlamda da zaten iyi bir birikim yaptı."