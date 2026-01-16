Galatasaray'ın orta sahasında en istikrarlı ismi olarak göze çarpan Lucas Torreira için flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Uruguaylı orta sahanın menajeri, oyuncusunun ayrılık ihtimalini dillendirdi.

Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden Torreira için menajer Pablo Bentancur, Güney Amerika'ya dönüş sinyali verdi.

TEKLİF GELDİ

El Espectador Deportes' konuşan Bentancur "İstanbul'da 3 gün kaldım. Lucas şu an biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakınlaşmak istiyor. Daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzakta oynuyor. Maddi olarak da zaten iyi bir birikim yaptı." ifadelerini kullandı.

Torreira'ya gelen teklifi de açıklayan Bentancur "Atlético Paranaense, ona Galatasaray'dakiyle aynı maaşı ödemek için çok önemli bir çaba sarf ediyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor." diye konuştu.