Okan Buruk’un Galatasaray’da göreve başladığı 2022 yılında Arsenal’den 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Lucas Torreira, yaptıklarıyla vazgeçilmeyen isim oldu. Çalışkanlığı ve kendisine çok iyi bakmasıyla gerçek bir sporcu görüntüsü veren Uruguaylı futbolcu, orta sahada Atom Karınca gibi çalıştı. Sarı-kırmızılı formayla sadece iki sakatlık geçiren Torreira, sahadaki performansıyla iki kişilik oynadı.

GERÇEK BİR ASLAN

Dördüncü sezonunda Galatasaray’ın ligde 115 maçının 106’sında oynayan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 160 maçın 139’unda sarı-kırmızılı formayı terletti. Kulübe olan aidiyetini her zaman gösteren ve yıllık maaş konusuna takılmayıp profesyonelliğiyle göz dolduran Torreira, Teknik Direktör Okan Buruk’un 1 numaralı ismi oldu. Yönetim de yıldız futbolcuyla uzun yıllar çalışmak istiyor.

FORMAYI KAPTIRMADI

Torreira, orta sahada rekabete girdiği takım arkadaşlarına formayı kaptırmadı. Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Gabriel Sara’yla girdiği yarıştan zaferle çıkan Uruguaylı futbolcu, İlkay Gündoğan’ın gelmesinin ardından da ilk 11’deki yerini korudu. Okan Buruk, orta sahada 6 ve 8 numaralı bölgelerde şans verdi; Torreira, her iki mevkide muazzam oynadı.