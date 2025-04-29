Şişli ve Sarıyer belediyelerinin yaklaşık 10 yıl önce ihaleler aracılığıyla terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül’ün de aralarında olduğu 25 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.
"TERÖRİZME FİNANSMAN SAĞLAMAK"
İddianamede şüphelilerin, “terörizme finansman sağlamak” suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle yargılama önümüzdeki günlerce başlayacak.