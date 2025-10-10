Asya ve Orta Doğu’da sıkça yetiştirilen hünnap meyvesi, son yıllarda Türkiye’de de yoğun bir ilgi görmeye başladı.



Başkent Ankara’nın Güdül ilçesinde üreticiler, her yıl artan talebe yetişmekte zorlanıyor. Küçük, yuvarlak ve elmayı andıran yapısıyla dikkat çeken hünnap; bağışıklık sistemini güçlendirmesi, uykusuzluğa ve kemik sağlığına iyi gelmesiyle biliniyor.





HEM TEMBEL İŞİ HEM DE KAZANÇLI

Güdül’ün Yeşilöz Mahallesi’nde yaşayan üreticiler, dedelerinden kalan tarlalarında hünnap yetiştiriyor. Torunlarının desteğiyle bu işe giriştiklerini söyleyen çiftçiler, “Hünnap hem getirisi yüksek hem de sağlıklı bir ürün. Geçen yıl kilosunu 75 liradan sattık, bu yıl 95 liraya yükseldi. Her yıl 300 kiloya yakın ürün alıyorum. Çocuklarım Ankara’da satıyor, artık düzenli müşterilerimiz var” ifadelerini kullandı.



İlçede her yıl yaklaşık 220 ton hünnap üretildiğini belirten çiftçiler, “Bu ağaçları Antalya'dan köyümüze getirttik. Güdül’de neredeyse her aile hünnap yetiştiriyor. Çünkü hem toplamayı kolay hem de satması rahat. Bu yüzden biz buna ‘tembel işi’ diyoruz. Yine de getirisi çok iyi. Kalp ve şeker hastaları da özellikle bu meyveyi tercih ediyor” diye konuştu.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR



Düşük kalorili yapısıyla diyet listelerinde yer bulan hünnap, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olarak biliniyor. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı destekleyen hünnap, aynı zamanda ilaç yapımında da kullanılıyor. Sağlıklı yaşamın yeni gözdesi haline gelen bu meyve, Güdül’de hem üreticiye hem tüketiciye kazanç sağlıyor.