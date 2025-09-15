O dönemler okuma-yazmayı nasıl öğrendiğini anlatan İbrahim Tatlıses, "Öğrendim ama kendi kendime öğrendim. Mesela el yazılarını kesinlikle çözemedim. Bir de şunu söyleyeyim; Urfa’da Oxford mudur nedir işte… Okul yoktu ki biz okuyalım" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

TORUNUNDAN GURURLANDIRAN HAMLE

Aradan geçen yılların ardından Tatlıses'in torunu Berfin Karakeçeli, bu sözleri adeta tersine çevirecek bir adım attı. Tatlıses'in yedi çocuğundan biri olan Gülen Karakeçeli'nin kızı Berfin, İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'ne başvuru yaptı.

Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun olan Berfin Karakeçeli, şimdi dünya çapında prestije sahip üniversitede öğrenim görmek için hazırlık yapıyor.