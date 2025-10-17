Konya’nın Meram ilçesinde yaşayan B.P. (17), iddiaya göre 5-6 yaşlarından itibaren emekli polis memuru olan dedesi O.Y. tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

2014 yılından başlayan istismar olaylarının 2019 yılına kadar devam ettiği öne sürüldü. 2025 yılının Şubat ayında B.P.’nin olayı babası F.P.’ye anlatması üzerine baba, dede O.Y.’den şikayetçi oldu.

TELEFONDAN PEDOFiLİ VE ZOOFİLİ İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonrası O.Y.’nin telefonunda pedofoli ve zoofili içerikli fotoğraflar tespit edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında O.Y., “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 buçuk ay cezaevinde tutuklu bulunan dede, 12 Mayıs tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEDE “BU GAYET NORMAL, KİMSEYE SÖYLEME” DEMİŞ

Konya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada baba F.P., torun B.P., sanık O.Y., tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifade veren 17 yaşındaki B.P., cinsel istismar olaylarının dedesinin evinde gerçekleştiğini, O.Y.’nin kendisinin mahrem bölgelerine dokunduğunu, yaşı küçük olduğundan dolayı ilk başlarda yaşadıklarına anlam veremediğini, dede O.Y.’nin kendisini sürekli “Bu gayet normal, kimseye söyleme, yoksa baban seni mahveder” şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü.

Ayrıca, dedesinin internette cinsel içerikli aramalar yaptığını iddia eden 17 yaşındaki kız, “Televizyondaki Youtube hesabı bana aitti. Bir seferinde aramalar kısmının silindiği gördüm. Şüphelendiğim için izlenilen videolara baktığımda cinsel içerikli videolar buldum. Bunu anneme söylediğimde annem büyük tepki göstermedi. Sadece dedeme uyarıda bulundu.” dedi.

“CİNSEL İSTİSMAR OLAYLARINI BABAMA ANLATTIM”

Açıklamalarını sürdüren B.P. “Dedemle yalnız kalmaktan korkuyordum. Bayramlarda elini öpmek istemiyordum. Bir süre sonra babam “dedene niye kötü davranıyorsun?” diyerek sürekli sorgulamaya başladı.

En son dayanamadım ve yaşadığım cinsel istismar olaylarını babama anlattım. Annem babasına düşkün olduğu için ona anlatmadım.” ifadelerine yer verdi.

“İNTİKAM ALMAK İÇİN İFTİRA ATTI”

Sanık O.Y., ise hakkındaki suçlamaların iftira olduğunu belirterek cinsal istismar iddialarını reddetti. “25 yıl devletime şerefle hizmet ettim. Böyle bir iftirayla karşınızda olduğum için özür dilerim. Kızım Ş.Y., eski kocası F.P.’den boşandıktan sonra 3 çocuğuyla benim evime yerleşti. Fakat bir süre sonra eski eşiyle görüşmeye başladı. Ben de bunu doğru bulmadığım için kızımı defalarca uyardım ve karşı çıktım. Hatta “buluşmaya devam ederseniz seni 3 çocuğunda dışarıya atacağım” diye belirttim. Ama bu durum uyarılarıma rağmen devam edince ‘ya evlenin ya da ayrılın’ dedim. Bunu kabullenemeyen eski damadım F.P., bana duyduğu öfkeden dolayı intikam almak isteyerek üzerime cinsel istismar iftirası attı. Böyle bir şeyi asla yapmadım. Çocuklara onca yıl emek verdim.” beyanında bulundu.

“CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR BANA AİT DEĞİL”

Telefonundaki cinsel içerikli fotoğraflar ve sosyal medya aramalarıyla ilgili iddiaları da reddeden dede,O.Y., “Telefonu daha önce kızım kullanıyordu. Daha sonra ben kullanmaya başladım. Fotoğrafların benimle ilgisi yoktur. Telefondaki gmail hesabı da F.P.’ye ait. İnternetteki aramaları ben yapmadım.” ifadelerini kulandı.

ANNE: FOTOĞRAFLARIN YÜZDE 80'İ BANA AİT

Tanık olarak dinlenilen anne Ş.Y., ise kızının iddia ettiği cinsel taciz iddilarından haberinin olmadığını, telefonda bulunan cinsel içerikli fotoğrafların yüzde 80’inin kendisine ait olduğunu, ancak pedofili ve zoofili fotoğraflardan haberinin olmadığını kaydetti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, sanık O.Y. hakkında tutuklama taleplerini reddederek, adli kontrol kararının devamına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

(Her Yerde Adalet Platformu Başkanı Avukat Özkan Öztürk)

ÖZTÜRK: “BEYANLARI ÇELİŞKİLERLE DOLU”

Her Yerde Adalet Platformu Başkanı, müşteki tarafının avukatı Özkan Öztürk, torununa cinsel taciz iddiasıyla yargılanan dede O.Y’nin adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Somut verilere rağmen O.Y.’nin serbest bırakıldığını kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

“Mağdur, 2006 yılından itibaren dedesinin istismarına maruz kaldığını söylüyor. Mağdurun beyanları net, çelişkisiz ve istikrarlı; oysa sanığın beyanları baştan sona çelişkilerle dolu. Dosya içerisinde somut deliller mevcut. Özellikle hayvanlarla cinsel ilişki içeren fotoğraflar vardı; bunların bazıları Google’dan indirilmiş olsa da, sanığın cep telefonunda yapılan çalışmalar neticesinde dosyada yer aldı. Buna rağmen, sanık, 2 ay tutuklu kaldıktan sonra hakkında adli kontrolle tahliye kararı verildi.”

ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI, ÇOCUKLARA VE HAYVANLARA ŞİDDET”

Görülen ilk duruşmaya ilişkin konuşan Öztürk, “Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada, delillerin tam olarak toplanmamış olmasına ve sanığın tanıklar üzerinde nüfuz etme ihtimali olmasına rağmen tutuklama kararı çıkmadı. Biz ısrarla tutuklama taleplerimizi yineleyeceğiz ve adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.Ülkemizin kanayan yarası, çocuklara ve hayvanlara karşı şiddettir. Bu tür dosyaların bir kısmı kamuoyuna yansıyor, örneğin Narin Güran dosyasında olduğu gibi ya da Rojin Kabaiş dosyası gibi. Ama çoğu görünmüyor, medyaya ve sosyal mecralara düşmüyor. Yargı mekanizması, sadece hukuki delillere değil, suçun nasıl işlendiğine dair ayrıntılı çalışmalar yapmalı. Talebimiz açık: Bu dosyanın takipçisi olacağız, eleştiri şerhimizi düşüyoruz, ama maddi gerçeğin en doğru şekilde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde sözlerini noktaladı.