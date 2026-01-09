Tosya pirincinin ana üretim alanı olan Devrez Vadisi’nde, Kolin Holding iştiraklerinden Hekimhan Madencilik tarafından 4. grup maden araması kapsamında başlatılan sondaj çalışmaları kamuoyunda endişe yarattı.

'SU KAYNAKLARINI VE ORMANLARI TEHDİT EDİYOR'

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre pirinç havzasında yürütülen faaliyetlerin ormanları, meraları ve yeraltı su kaynaklarını tehdit ettiğini belirten yaşam savunucuları ve yurttaşlar, yeraltı sularının kirlenerek çeltik tarlalarına karışmasının kaçınılmaz olacağını savundu. Çalışmaların ÇED raporu alınmadan yürütüldüğü iddiaları da tepkileri artırdı.

Karaköy Ortalıca Mahallesi sınırlarında sürdürülen sondaj faaliyetleri kapsamında yaklaşık 12 kilometrelik yol açıldığı ve 4 bin 275 metrekarelik alanda izin alındığı öğrenildi.

YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Nisan 2025’te sahaya giren şirketin çalışmaları sırasında çok sayıda ağacın kesildiği belirtilirken, bölge halkı Devrez Vadisi boyunca uzanan ve yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip çeltik tarlalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Yurttaşlar, planlanan madencilik faaliyetlerinin yalnızca Tosya ile sınırlı kalmayarak geniş bir coğrafyaya yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.