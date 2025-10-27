Otomobil dünyasının efsane modellerinden Toyota Supra'nın üretimi durduruluyor. Marka, 2026’nın Mart ayında üretimi tamamen durduracak. Bu karar, geçtiğimiz aylarda üretimi sonlandırılan Nissan GT-R R35’in ardından Japon spor otomobil sahnesinde bir dönemin daha kapanacağı anlamına geliyor.

SON KEZ 300 ADET ÜRETİLECEK

Toyota, Supra’ya veda ederken özel bir sürüm hazırladı. “GR Supra A90 Final Edition” adı verilen bu modelden sadece 300 adet üretilecek. Araç, yalnızca Japonya ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Özel versiyon, Supra’nın beşinci nesli olan A90’ın son temsilcisi olarak tarih sahnesine çıkacak.

SUPRA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Toyota, Supra rozetinin tamamen tarihe gömülmeyeceğini açıkladı. Şirket, modelin gelecekte yeniden doğabileceğini doğruladı ancak yeni neslin ne zaman tanıtılacağı ya da hangi motor teknolojisini kullanacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Şirket içinden gelen ilk sinyaller ise yeni Supra’nın tamamen elektrikli olmayabileceğine, hibrit veya performans odaklı bir geçiş modeli olarak tasarlanabileceğine işaret ediyor.

Böylece, otomobil tutkunlarının gönlünde ayrı bir yere sahip olan Toyota Supra, A90 Final Edition ile pistlere ve yollara veda ederken, markanın efsanevi mirası yeni bir döneme hazırlanıyor.