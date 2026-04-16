Eskişehir Odunpazarı’nda S.K. isimli sürücünün, aracıyla drift yaptığı anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. “Mahalleyi uyutmadı” notuyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. 340 BİN TL İDARİ PARA CEZASI Paylaşımların ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu sürücü S.K.’ye, drift yapmak ve sürücü belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullanmak gerekçeleriyle toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

