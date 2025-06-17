TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
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TRABZON
2. AİLE MAHKEMESİNDEN
TRABZON
2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/174 Esas
KARAR NO : 2025/181
Davalı Sezgin Barış Akaç -415070063628(Adresi Bilinmiyor)
HÜKÜM :
Gerekçesi açıklandığı üzere;
1-Davacının davasının KABULÜ ile; Trabzon İli, Çaykaraİlçesi,Şahinkaya Mah. Cilt No:19 Hane No:133'de nüfusa kayıtlı Sezgin Barış ve Elmira'dan olma 30/01/2012 doğumlu (T.C.No:40208050100) KARDELEN AKAÇ'ın velayetinin davalı anneden KALDIRILMASINA,
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