Trabzon’da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karadeniz açıklarında tespit edilen insansız deniz aracını kontrollü şekilde imha edildi.
Alınan bilgiye göre Trabzon açıklarında Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi.
İKİNCİ İDA VAKASI
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından karaya çıkarılan insansız deniz aracını inceledikten sonra imha etmişti.