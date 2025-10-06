Olay, 9 Ağustos günü Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Mustafa Sağlam evlerinin önünde eşi Tuğba Sağlam ile tartıştıktan sonra tüfekle ateş ederek onu öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğba Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olayın ardından suç aleti tüfekle ormanlık alana kaçan Mustafa Sağlam için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlatmış, ancak uzun süre sonuç alınamamıştı.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Aradan geçen iki ayın ardından, Karatepe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda, vatandaşlar tarafından yabani hayvanlarca parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede cesedin Mustafa Sağlam’a ait olabileceği değerlendirildi.

Kesin kimlik tespiti için ceset, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan otopsi sonucunda, cesedin Mustafa Sağlam’a ait olduğu netleştirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma, adli makamlar tarafından çok yönlü şekilde sürdürülüyor. Yetkililer, Mustafa Sağlam’ın ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için detaylı otopsi raporunu bekliyor.