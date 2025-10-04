Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ot biçtiği sırada dengesini kaybederek uçuruma düşen polis memuru Ahmet Çavuş hayatını kaybetti. Oğlunu kurtarmaya çalışan baba Ali Rıza Çavuş ise düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre Hıdırnebi Yaylası’nda polis memuru Ahmet Çavuş, babası Ali Rıza Çavuş ile birlikte ot biçtiği esnada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ağır yaralanan Çavuş’u kurtarmaya çalışan baba Ali Rıza Çavuş da uçuruma düşerek ayağını kırdı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede polis memuru Ahmet Çavuş’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı baba ise uçurumdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Çavuş’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.