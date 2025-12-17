Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşılaştı. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Alanyaspor'un Brezilyalı kalecisi Paulo Victor, özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda gruplara puansız başlarken, Alanyaspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, gruptaki ikinci maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ile Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme ve Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli Alanyaspor karşısında forma giyemedi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 17. dakikada ilk etkili atakta Corendon Alanyaspor golü buldu. Sağ taraftan Efecan Karaca'nın ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikhan'ın solundan filelere gitti: 0-1

42. dakikada Bouchouari'nin soldan ortasında, Sikan topu ceza alanı içinde Augusto'ya indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Victor yatarak topa sahip oldu.

45. dakikada Güven Yalçın'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ogundu'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Sikan'ın şutunda kaleci Victor'u geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Ogundu'nun pasında ceza alanı sağ çaprazında Hwang, bir anda kaleci Onuralp Çevikkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda Onuralp ayaklarıyla topu uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

75. dakikada Zubkov'un uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda kaleci Victor'un yatarak çeldiği topu savunmada Hwang kornere gönderdi.

83. dakikada Batagov'un uzun pasında, Augusto topu Muçi'nin önüne uzattı. Bu futbolcu kaleci Victor ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Victor topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu Batagov kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinde Makouta, topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

90+5. dakikada Zubkov'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Victor, topu kornere çeldi.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçı (Dk. 61 Savic), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Augusto, Cihan Çanak (Dk. 61 Muçi), Olaigbe (Dk. 61 Zubkov), Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Baran Moğultay, Aliti, Lima (Dk. 46 Ümit Akdağ), Hadergjonaj (Dk. 58 Ruan), Fatih Aksoy (Dk. 46 Janvier), Makouta, Güven Yalçın (Dk. 81 Hagi), İbrahim Kaya, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang), Ogundu

Gol: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Lima, Dk. 86 Efecan Karaca (yedek kulübesi), Dk. 88 Victor (Corendon Alanyaspor) Dk. 64 Batagov, Dk. 69 Pina (Trabzonspor)