Kaleci arayışındaki Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda bordo-mavili yönetimle büyük ölçüde anlaştı.
20+5 milyon Euro ve bir futbolcu takası karşılığındaki anlaşma sonrası Trabzonspor taraftarları isyan etti. Yönetime ve Uğurcan Çakır'a tepki gösteren taraftarlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Tesislerde güvenlik önlemleri arttırıldı.
Taraftarlar Trabzonspor yönetimini istifaya davet ederken, kaptanlarının takas ya da transfer görüşmelerinde gündeme getirilmesini kabul etmediklerini söylediler.
Öte yandan Gurbetçi Gençler taraftar grubu da protesto için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gideceklerini duyurdu.