Gözaltına alınışının dördüncü gününde, memleketi Trabzon’da İmamoğlu’na sahip çıkan vatandaşlar, Kahramanmaraş Caddesi’nin girişinde toplanarak sloganlar, meşaleler ve maskeler eşliğinde Meydan Parkı’na yürüdü. Protesto yürüyüşüne katılanlar, İmamoğlu’nun yüz maskelerini takarak ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Ekrem’e uzanan eller kırılsın”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Hükümet istifa” gibi sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu. Kalabalık, sık sık ıslıklar ve alkışlarla da yürüyüşe tempo verdi.

Meşalelerle Aydınlanan Yürüyüşte Andımız Okundu

Yoğun katılımın olduğu yürüyüş sırasında vatandaşlar, hep bir ağızdan Andımız’ı okurken, ardından Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mektup da yüksek sesle kalabalığa aktarıldı. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Başkan Kaya: “İmamoğlu’ndan Korktukları Kadar Allah’tan Korksalardı Bu Zulmü Yapamazlardı”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise yürüyüşün ardından yaptığı çarpıcı konuşmasında Saraçhane’de yaşanan atmosferi anlatarak sözlerine başladı. Kaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce gencin Saraçhane’ye akın ettiğini ve Ekrem Başkan’a sahip çıktığını gördüm. O gençlerin gözlerindeki ışık, bana bu ülkenin yarınları için büyük umut verdi. Biraz önce Ekrem Başkan’ın kıymetli annesinin konuşmasını gözyaşları içinde dinledik. Eli öpülesi analar... Kimsenin onları ağlatmaya hakkı yok. Buradan, Trabzon Meydanı’ndan, onun doğduğu topraklardan o değerli anaya sesleniyorum: Anacığım, gönlün ferah olsun. Ekrem İmamoğlu bizlere emanet, o bu milletin evladıdır.”

Kaya ayrıca İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile yaptığı görüşmeden de bahsederek, onun şu sözlerini aktardı:

“Ben evladımı helal-haram bilinciyle büyüttüm. O kul hakkı yemez, kimsenin hakkını da yedirmez. Ama şimdi böyle bir evlada iftiralarla dosyalar hazırlıyorlar. Yazıklar olsun.”

Konuşmasının devamında ise Kaya, Ramazan ayına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Eğer Ekrem İmamoğlu’ndan korktukları kadar Allah’tan korksalardı, bu mübarek Ramazan ayında böyle bir zulüm yapmazlardı. Allah’tan korkan insan kul hakkı yemez, adaletsizlik yapmaz. Ama onların korkusu Allah değil, Ekrem İmamoğlu.”