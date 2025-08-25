Dün saat 19.40’ta Trabzon Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine hareket eden Flynas HZ-NS44 tescilli Airbus A320 uçağı, havalandıktan kısa süre sonra motor arızası verdi. Kaptan pilotun anında geri dönme kararıyla uçak 8 dakika sonra güvenli bir şekilde Trabzon’a iniş yaptı.
Apronda yaşanan tahliye sırasında, yolcuların korku dolu anları kameralara yansıdı. Çoğunluğu Körfez ülkelerinden gelen 169 yolcu, otobüslerle otellere yerleştirildi. Yetkililer, teknik ekiplerin uçağı kapsamlı şekilde incelediğini, arızanın giderilmesinin ardından yolcuların farklı bir uçakla Cidde’ye gönderileceğini bildirdi.
2 KEZ ACİL İNİŞ YAPMIŞ
Aynı hava yoluna ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 uçağı, 2 yıl önce Trabzon-Cidde seferi sırasında tek motor arızası yaşamış, Giresun semalarından geri dönerek iki kez acil iniş yapmıştı. O seferde 130 yolcu tahliye edilmiş, uçak onarımının ardından Trabzon’dan ayrılmıştı.