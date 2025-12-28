Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği, son dönemde gram altının fiyatının tarihinin en yüksek zirvesini görmesiyle birlikte değerine değer kattı.

Gram altının 6 bin 250 TL ile tarihi zirveyi görmesi, coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğinin fiyatlarını da uçurdu.

6 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın gramının 6 bin 250 TL seviyesinde işlem gördüğü bu dönemde, bir takım hasır bilezik fiyatının 600 bin TL’den başladığını ve 6 milyon TL’ye kadar çıktığını söyledi.