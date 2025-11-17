Türkiye; İstanbul'un Fatih ilçesinde aynı aileden üç kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme faciasında faciasının yankıları sürerken Trabzon, Zonguldak ve Niğde'deki gıda zehirlenmeleri korkuttu.

Üç ilde de 100'ün üstünde kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trabzon

Dolaylı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde düzenlenen düğün töreninde, misafirlere tavuklu pilav ikram edildi.

Yemeğin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşayan 65 kişi, kentte hastanelere başvurdu.

İlk incelemede; kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenirken; 65 kişi, sağlık durumlarının normale dönmesi ve tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Niğde

Pastırma yedikten sonra rahatsızlanan M.K. (77) ve C.U. (57), 16 Kasım'da ise O.K. (53), B.K. (26) ve A.E.T.'nin (12) zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Ağır durumda olan herhangi bir hastanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hastaneye başvuran üç kişinin taburcu edildiği, B.K ve A.E.T'nin tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Kastamonu

Doğanyurt ilçesine bağlı Haskavak köyünde üç gün önce hayatını kaybeden kişi için dün mevlit programı düzenlendi.

Mevlide katılan davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı mevlidin ardından 43'ü, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

33 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1'i çocuk 10 kişi ise İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.