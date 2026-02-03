Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında sahasında Fethiyespor'u ağırladı. Fırtına ilk yarıda sessiz geçen maçın ardından, ikinci yarıda 69., 77. ve 79. dakikalarda attığı gollerle 3-0 kazandı. Bordo-mavililer grubunda 3. maçında 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI: 63' Muhammet Raşit Yöndem, Fethiyespor'u öne geçirdi. 3 dakikayı aşkın süren VAR kontrolünün ardından hakem izlemeye çağrıldı. Hakem pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 69' Ernest Muçi uzak mesafeden yakın köşeye şık bir vuruşla golü kaydetti. 77' Onuachu ceza sahasına Pina tarafından yerden çevrilen topta arka direkte bomboş kaldı ve rahat bir vuruşla golü attı. 79' Nwakaeme ceza sahasına girdi ve topu çektikten hemen sonra sert bir şutla ağları buldu.

