Trabzonspor, Christ Oulai için bonservis beklentisini netleştirdi. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için kapıyı 40 milyon Euro’dan açıyor. Avrupa’da birçok kulübün radarında bulunan genç yıldız için Brentford ve Fiorentina’nın teklifleri masada duruyor.

İNGİLİZLER FİYATA YAKLAŞTI

İngilizler 32 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, İtalyanlar 25 milyon Euro seviyesinde kaldı. Galatasaray da 20 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ediyor. Yönetim, Oulai’yi ancak beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde satmayı planlıyor.